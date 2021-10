Bis Mitte Oktober 2021 gibt es im PS Store jede Menge PS4- und PS5-Spiele im Angebot. Der Artikel stellt euch 6 RPGs vor, die sich für euch lohnen können.

Was ist das für ein Sale? Im PlayStation Store bekommt ihr regelmäßig Spiele im Angebot. Darunter befinden sich auch einige RPGs und Action-Spiele, die empfehlenswert sind. Der Artikel stellt euch daher 6 RPGs vor, die ihr euch ansehen solltet, falls ihr Nachschub für eure PS4 oder PS5 braucht.

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen noch bis zum 21. Oktober 2021. Bis dahin könnt ihr die Spiele vergünstigt im Angebot im PS Store kaufen.

The Witcher 3

Was ist das für ein Spiel? In Witcher 3 schlüpft ihr in die Rolle des Hexers Geralt von Riva und erlebt in einer weitläufigen Fantasywelt Abenteuer. Von Städten, über wilde Landschaften bis zu “Wikinger”-Inseln ist alles mit dabei. Die Vorgänger müsst ihr dafür nicht zwingend kennen, kann aber hilfreich sein, wenn ihr etwa Anspielungen auf die früheren Spiele verstehen wollt.

Für wen ist das Spiel geeignet? The Witcher 3 bietet eine erstklassig vertonte Geschichte, kombiniert mit toller Musik und einem dynamischen Kampfsystem. Vor allem Fans der vorherigen Spiele oder der Bücher werden hier ihre Freude haben. Auch abseits der Hauptquest bietet das Spiel massig zu tun. Dazu gehören Unmengen an Quests und Aufgaben, eine lebhafte und abwechslungsreiche Spielwelt und ein Crafting-System.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 5,99 Euro anstatt für 29,99 Euro. Ihr spart 80 % im Vergleich zum Normalpreis:

Tales of Berseria

Was ist das für ein Spiel? In Tales of Berseria geht es um die junge Frau Velvet, die nach einem traumatischen Ereignis von Wut und Rache getrieben ist. Euch erwartet daher keine fröhliche und bunte Geschichte, sondern die Ereignisse sind ernster aufgebaut. Gemeinsam mit verschiedenen Begleitern kämpft ihr euch durch dutzende Monster und kommt in der Story voran. Das Spiel kombiniert hier gekonnt Tragik und Komik.

Für wen ist das Spiel geeignet? Mögt ihr dynamische Echtzeitkämpfe, eine spannende Geschichte und wollt euren vorgefertigten Charakter weiter entwickeln, dann solltet ihr euch Tales of Berseria ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 9,99 Euro anstatt für 19,99. Ihr spart 50 % im Vergleich zum Normalpreis:

Deus Ex: Mankind Divided

Was ist das für ein Spiel? Das Action-Rollenspiel Deus Ex: Mankind Divided spielt im Jahr 2029 – also 24 Monate nach den Ereignissen des Vorgängers Deus Ex: Human Revolution. Den Vorgänger müsst ihr nicht unbedingt kennen. Erneut geht es um Adam Jensen, der mittlerweile für eine von Interpol finanzierte Task-Force-Einheit arbeitet. Dabei kämpft und schleicht ihr euch durch verschiedene Karten und versucht euer Ziel zu erfüllen.

Für wen ist das Spiel geeignet? Das Spiel bietet euch jede Menge Action und ein tolles Rollenspiel und deshalb eignet sich das Spiel vor allem für User, die gern auch einmal mehrere Lösungswege ausprobieren wollen oder gern verschiedene Fähigkeiten nutzen möchten. Dank New-Game-Plus lohnt es sich das Spiel erneut zu zocken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 4,49 Euro anstatt für 29,99. Ihr spart auf diese Weise 85 % im Vergleich zum Normalpreis im PS Store:

South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe

Was ist das für ein Spiel? In South Park begebt ihr euch mit Coon und Freunden in einen Kampf gegen die kriminelle Unterwelt von South Park. Hinter dem absurden Humor und dem komischen Setting, verbirgt sich jedoch ein waschechtes Rollenspiel: Wir erledigen Quests, sammeln Erfahrungspunkte und steigen langsam im Level auf.

Dabei rüstet ihr euer Team mit diversen Gegenständen aus, müsst taktische Kämpfe bestehen und bekommt die volle Portion South-Park-Humor zu spüren.

Für wen ist das Spiel geeignet? Seid ihr Fans der Serie oder habt den Vorgänger “Stab der Wahrheit” gespielt, dann dürft ihr mit dem South-Park-Spiel voll auf eure Kosten kommen. Solltet ihr stattdessen eine verrückte Story oder spannende, taktische Kämpfe suchen, dann werdet ihr ebenfalls fündig. Den stark pubertären Humor müsst ihr ebenfalls mögen, wenn ihr euch auf South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe einlassen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 17,99 Euro anstatt für 59,99 Euro. Ihr spart 70 % im Vergleich zum Normalpreis:

Pillars of Eternity: Complete Edition

Was ist das für ein Spiel? Mit Pillars of Eternity bekommt ihr ein umfangreiches Party-RPG mit umfangreicher Story und vielen spannenden Charakteren. Dabei spielen neben Story-Entscheidungen vor allem die taktischen Kämpfe eine Rolle. Denn hier gebt ihr bis zu sechs Charakteren Befehle. Das Party-Rollenspiel zockt ihr dabei aus isometrischer Perspektive, ihr blickt daher die ganze Zeit von schräg oben auf eure Truppe.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr sucht nach fordernden Kämpfen und einem komplexen Rollenspiel im Stil von Dragon Age oder Baldurs Gate? Dann solltet ihr euch Pillars of Eternity ansehen. In der Complete Edition sind außerdem sämtliche DLCs vollständig enthalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 9,99 Euro anstatt für 49,99 Euro. Ihr spart also insgesamt 80 % im Vergleich zum Normalpreis.

Portal Knights

Was ist das für ein Spiel? Portal Knights ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, in denen Spieler 3D-Sandbox-Welten im Koop-Modus erkunden können. Aus der Third-Person-Perspektive sammelt ihr Ressourcen und Vorräte und stellt damit Gegenstände her oder baut Gebäude. Es gibt Begegnungen mit NPCs und sogar Bosskämpfe und Quests. Gegner lassen jedoch keinen Loot fallen, stattdessen müsst ihr alles selbst herstellen. Portal Knights wurde übrigens in Deutschland entwickelt und hat sogar einen Preis gewonnen

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr sucht nach einem Sandbox-Abenteuer mit leichten Rollenspiel-Elementen ohne strategische Tiefe, dann könnte euch Portal Knights ansprechen. Solltet ihr stattdessen nach vielfältigen Crafting- und Bauoptionen suchen, dann werdet ihr ebenfalls bei Portal Knights fündig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 7,99 Euro anstatt für 19,99 Euro. Ihr spart auf diese Weise 60 % im Vergleich zum Normalpreis im PS Store.

Die Bosse in Portal Knights können durchaus größer werden.

