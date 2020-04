Ostern steht vor der Tür und aufgrund der Corona-Krise sollte man besser zu Hause bleiben. Das heißt aber nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Wir stellen euch daher 6 kostenlose Koop-Spiele vor, die ihr über die Feiertage zu zweit spielen könnt.

Ihr wollt über die Oster-Feiertage ein wenig Spaß haben? Dann schaut euch diese Koop-Spiele an. Es handelt sich hierbei um Free2Play-Spiele, die speziell auf Koop ausgelegt sind und auch zu zweit Spaß machen sollen. Manche davon sind aber nur kurzzeitig gratis.

Zum Schluss stellen wir euch dann noch einige Multiplayer-Spiele vor, welche ihr im Rahmen des Xbox Game Pass derzeit für nur einen Euro bekommt.

6 – Gears 5

Plattformen: PC, Xbox One | Entwickler: The Coalition | Release: 10. September 2019 | Website: Seite von Gears 5

In Gears 5 könnt ihr gemeinsam die Kampagne erleben und kooperative Multiplayer-Modi spielen.

Was ist Gears 5? Bei Gears 5 handelt es sich um den fünften Teil der Action-Reihe Gears of War. Ihr erlebt nicht nur eine spannende Einzelspieler-Kampagne, in der ihr in der Rolle der Kämpferin Kait gegen Aliens des Schwarms kämpft, ihr könnt sogar in den Multiplayer-Modi Versus, Versus Arcade, Horde und Escape spielen.

Wie läuft Koop ab? Für Koop besonders spannend ist die Koop-Kampagne, in der ihr die Story mit bis zu zwei Freunden erlebt. In Escape platziert ihr zu zweit oder zu dritt in einem Nest des Schwarms eine Bombe und müsst fliehen, bevor diese explodiert. Und in Horde bekämpft ihr mit bis zu vier Mitspielern Welle um Welle an Feinden.

Pro Story kann kooperativ erlebt werden

Zwei weitere spannende Koop-Modi

Spannende Action im Team Contra Online-Server manchmal überlastet

Zu zweit relativ schwer

Wie lange ist das Spiel kostenlos? Ihr könnt euch Gears 5 derzeit bis Montag, den 13. April, um 19 Uhr kostenlos anschauen. Anschließend müsst ihr das Spiel wieder kaufen.