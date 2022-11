5 MMORPGs haben in dieser Woche neue Trailer und Infos geteilt

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Das waren die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was ist euer Highlight? Habt ihr in dieser Woche etwas Spannendes erlebt, was ihr uns mitteilen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der Aufreger der Woche: Der Vertrag zwischen Blizzard und NetEase ist ausgelaufen. Damit verschwinden WoW, Overwatch und Co. vorerst in China . Wie es weitergeht, ist derzeit noch unklar.

In Korea läuft derzeit die Gaming-Messe G-Star. Dort wurden neue Details zu großen MMORPGs wie Throne and Liberty , ArcheAge 2 oder Blue Protocol geteilt. Wir von MeinMMO fassen euch alle wichtigen MMORPG-News der Woche zusammen.

Insert

You are going to send email to