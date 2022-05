Riesiger 4K-TV mit 85 Zoll von Samsung ist jetzt günstig wie nie

Bei Alternate könnt ihr euch aktuell einen 4K-TV von Samsung mit sagenhaften 85 Zoll Bildschirmdiagonale zum absoluten Tiefstpreis sichern.

Kino-Fans aufgepasst: Aktuell gibt es einen riesigen 4K-TV von Samsung mit 85 Zoll im Angebot zum historischen Bestpreis. Alle Infos weiter unten, zum Angebot kommt ihr hier:

4K-TV mit 85 Zoll: Perfekt für euer Heimkino

Größer ist nicht immer besser, aber wenn ihr genug Platz habt, gilt das für Fernseher nicht wirklich. Wollt ihr Filme und Serien in höchster Qualität auf einem Bildschirm genießen, auf dem Dirk Nowitzki in Originalgröße angezeigt werden könnte? Dann ist der 4K-TV von Samsung mit der Modellnummer GU85AU7179U genau richtig für euch!

85 Zoll entsprechen ganzen 214 cm und sorgen für ein Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden. Der Samsung TV liefert dabei gestochen scharfe Bilder in 4K und dank HDR auch richtig tolle Farben. Egal ob Filme, Serien oder Live-Sport, ihr seid immer mittendrin. Über das vorinstallierte Betriebssystem könnt ihr euch natürlich all eure Streaming-Apps direkt herunterladen.

Die Bildwiederholrate ist mit „nur“ 60 Hz sicherlich ausbaufähig und angehende E-Sportler greifen lieber zu schnelleren Modellen, trotzdem bekommt ihr hier auch beim Gaming ein flüssiges und vor allem riesiges Bild. Langfristig solltet ihr euch außerdem nach einer günstigen Soundbar oder ähnlichem umsehen, die eingebauten Lautsprecher machen zwar einen guten Job, können aber natürlich nicht ganz mit dem tollen Bild mithalten.

Jetzt 4K-TV von Samsung mit 85 Zoll für nur 1149 Euro sichern

Display Technologie LED Bildschirmdiagonale (cm) 214 cm Bildschirmdiagonale (Zoll) 85 Zoll Bildschirmform Flat Bildqualität UHD 4K (3.840 x 2.160 Pixel) HDR Typ HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) SMART TV Ja Prozessor Crystal Processor 4K Bildwiederholrate 60 Hz

Samsung GU 85AU7179U: So gut ist das Angebot

Alternate bietet den 4K-TV von Samsung mit satten 85″ aktuell zum besten Preis. Statt der UVP von 1599 Euro zahlt ihr hier nur noch 1149 Euro. Die Ersparnis beträgt also 450 Euro. Auch im Vergleich mit anderen Händlern liegt Alternate ganz vorne. Aber nicht nur das: Auch in der Vergangenheit gab es das Modell nie günstiger als aktuell!

