Top 4K-TV von LG jetzt so günstig wie nie: Rasante 120 Hertz und 55 Zoll zum Sparpreis sichern

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen 4K-TV von LG im Angebot. Das Modell setzt auf 55 Zoll und punktet mit 120Hz und HDMI 2.1.

Ihr sucht nach einem neuen Fernseher? Dann ist dieser 4K-TV von LG mit 55 Zoll genau richtig. Das Modell kostet bei Amazon aktuell nur 799€ und der Versand ist obendrein komplett kostenlos!

Ein Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass der Fernseher noch nie so günstig war wie jetzt. Der alte Tiefstpreis, der bei 899€ lag, wird mal eben um ganze 100€ unterboten. Auch die UVP liegt mit 1299€ deutlich darüber. Ein echtes Schnäppchen!

Amazon: Das kann der 4K-TV von LG im Angebot

Eines der auffälligsten Merkmale dieses TVs ist sein QLED-Panel. Die Quantum-Dot-Technologie von LG ermöglicht lebendige und realistische Farben mit einer hervorragenden Helligkeit und Kontrast. Die 4K-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder und feine Details, egal ob ihr Filme, Serien oder Videospiele genießt.

Der LG 4K-TV unterstützt auch Dolby Vision IQ und Dolby Atmos, was bedeutet, dass ihr ein immersives Klangerlebnis und HDR-Bildqualität auf höchstem Niveau genießen könnt. Dolby Vision IQ passt die Bildqualität automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, was bedeutet, dass ihr in jeder Situation das bestmögliche Bild erlebt.

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Diagonale 55″/​140cm Auflösung 3840×2160 HDR HDR, HDR10, HLG Bildwiederholfrequenz 100/​120Hz nativ Video-Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

Das webOS-Betriebssystem von LG bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und Zugriff auf eine Fülle von Apps, Streaming-Diensten und Inhalten. Mit der Magic Remote-Fernbedienung könnt ihr den Fernseher bequem steuern und sogar per Sprachbefehl suchen. Dies erleichtert die Navigation und den Zugriff auf eure Lieblingsinhalte erheblich.

Dank 120Hz und HDMI 2.1 eignet sich das Modell auch für die PS5 und die Xbox Series X/S. Die neuen Konsolen bieten mit dem richtigen Fernseher Gaming in 4K mit bis zu 120 fps. Genau dieses Niveau könnt ihr mit dem 4K-TV erreichen.

