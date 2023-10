4K Smart-TV für nur 299€ sogar noch vor dem Prime Day auf Amazon

Wenn ihr einen 4K Smart-TV für kleines Geld sucht, ist dieser eine hervorragende Wahl. Und das alles sogar noch vor dem Prime Day auf Amazon.

Dieses Gerät hat ist ein erstklassiges Preis-Leistungs-Paket. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (109 cm) und einer Auflösung von 4K UHD liefert er gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Spart jetzt 40% und bezahlt nur noch 300€ statt 499€.

Der 4K Smart-TV enthält folgenden Dinge

Dieser Fernseher ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die für diesen Preis echt absolut stark sind. Dank des integrierten Fire TV-Betriebssystems habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ und viele mehr. Schaut atemberaubende Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones in 4K-Qualität.

Es ist möglich, dass ihr den Alexa-Sprachassistenten einfach per Sprachbefehl steuert. Fragt das Wetter ab, oder erkundigt euch nach euren Lieblingsinhalten. Dies sorgt für maximalen Komfort und kann nebenbei von euch ohne großen Aufwand umgesetzt werden. Vielleicht ein spontaner Song, den euer Freund mag, um ihn oder sie damit in Sekundenschnelle aufzuheitern? Mit diesem Fernseher ist so etwas möglich.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich. Ihr könnt eure Lieblings-Apps und -Spiele direkt auf dem Startbildschirm platzieren und so schnell darauf zugreifen. Dadurch könnt ihr euer Entertainment mit maximaler Effizienz auskosten, ohne dabei viel Zeit bei der Suche nach Inhalten zu opfern.

Mit den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des Smart-TVs könnt ihr auch externe Geräte wie Spielkonsolen, Blu-Ray-Player oder Soundbars problemlos anschließen. Ihr habt die Möglichkeit, eure eigenen Lautsprecher oder Kopfhörer über Bluetooth zu verbinden und so den Sound eurer Filme und Serien zu optimieren.

Dieses Gerät ist obendrein mit einer praktischen Fernbedienung ausgestattet, die über Tasten für die wichtigsten Funktionen verfügt. Ihr könnt die Lautstärke regeln, den Kanal wechseln oder den Smart-TV ein- und ausschalten.

Der zweite Prime Day wurde offiziell für den 11. und 12. Oktober festgelegt. Im Prime Day Hub findet ihr alle wichtigen Informationen zu diesem aufregenden Event. Wir werden euch die besten Angebote präsentieren, sobald sie online verfügbar sind, damit ihr keine Gelegenheit verpasst, diese fantastischen Schnäppchen zu ergattern. Bereitet euch schon jetzt darauf vor, denn es wird sich definitiv lohnen!

Unsere Übersicht zu etlichen Angeboten und Geheimtipps

Falls ihr auf der Suche nach einzigartigen Tech-Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör seid, solltet ihr euch unsere Deals-Übersichtsseite genauer ansehen. Hier erhaltet ihr tolle Schnäppchen, Sonderaktionen und häufig diverse Geheimtipps, die sich für ein Upgrade lohnen.