Die Ringe der Macht wie im Kino genießen: 4K OLED TV von LG jetzt zum Tiefstpreis sichern

Bei MediaMarkt läuft aktuell die LG Week, bei der ihr euch einen gut bewerteten 4K OLED TV von LG zum neuen Tiefstpreis sichern könnt.

Es handelt sich dabei um das C14-Modell von 2021 mit 55 Zoll. Der Fernseher überzeugt mit überragender Bildqualität und bietet sich daher optimale für Serien- und Film-Highlights wie Die Ringe der Macht an. Alle Infos zum Angebot und der Aktion findet ihr hier bei uns.

4K OLED TV im Angebot bei MediaMarkt

LG Week: Aktuell läuft bei MediaMarkt die LG Week mit Angeboten aus unterschiedlichen Kategorien. Besonders die OLED-Modelle von 2021 sind hier richtig günstig zu haben. Die LG Week läuft noch bis zum 30. September. Alle Angebote der Aktion findet ihr auf der Übersichtsseite.

Das Angebot: Im Rahmen der Aktion bekommt ihr den LG OLED55C14LB bei MediaMarkt aktuell schon für nur 999€. Die UVP des Fernsehers beträgt 1999 Euro. Für den Versand kommen nochmal 29,90€ dazu. Eine Abholung ist unter Umständen ebenfalls möglich.

Neuer Tiefstpreis: So günstig wie aktuell war das Modell vorher noch nie zu haben. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 1049 Euro. Saturn bietet übrigens den selben Preis. Bei anderen Anbietern wird es deutlich teurer, dort zahlt ihr zur Zeit mindestens 1375,08 Euro. (Quelle: idealo)

Jetzt 4K OLED TV von LG zum Tiefstpreis sichern!

Die beste Bildqualität

Die OLED-Technologie mischt seit ein paar Jahren den TV-Markt ordentlich auf und LG gilt als einer der Marktführer auf diesem Gebiet. Dadurch, dass hier jeder einzelne Pixel angesteuert werden kann, ergibt sich eine zuvor nie dagewesene Bildqualität. Besonders bei den Kontrasten kann keine andere Technik mithalten. Satte Farben und echtes Schwarz, das gibt es so nur mit einem OLED TV. So genießt ihr Serien- und Film-Highlights wie Die Ringe der Macht so, als hättet ihr ein eigenes Kino zu Hause!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 139 cm / 55 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 60 Hz Bildverbesserungssystem Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture Pro, AI Brightness Control, Filmmaker Mode-Unterstützung, Dynamic Tone Mapping, AI Upscaling, Autokalibrierung (CalMAN) mit Zugriff auf LUT-Niveau Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG Anschlüsse

Der selben Meinung sind auch die Käufer bei MediaMarkt. Dort steht der 4K Fernseher aktuell nach 788 abgegebenen Bewertungen bei starken 4,8 von möglichen 5 Sternen im Durchschnitt. Hier wird neben der herausragenden Bildqualität auch der Sound gelobt. Abzüge gibt es eigentlich nur für die Einrichtung, die bei manchen wohl etwas länger gedauert hat.

