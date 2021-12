4K OLED-TV mit HDMI 2.1 im Jahresendangebot bei Saturn

Vor dem neuen Jahr gibt es bei Saturn nochmal ordentlich Rabatte. Unter den reduzierten Produkten sind unter anderem TVs von LG mit HDMI 2.1.

Black Friday und Weihnachten sind vorbei, aber das heißt nicht, dass es keine guten Angebote mehr gibt. Saturn hat derzeit Jahresendangebote in vielen verschiedenen Kategorien, darunter auch einige Gaming-Angebote. Besonders interessant sind allerdings die reduzierten TVs mit HDMI 2.1-Anschlüssen.

HDMI 2.1 wird von den Konsolen der neuen Generation – also PS5 und Xbox Series X – genutzt, um besonders flüssiges Gaming mit kurzem Input-Lag zu ermöglichen. Allerdings hat nicht jeder Fernseher einen passenden Anschluss und die, die ihn haben, sind oft teuer. Daher lohnt es sich besonders, nach reduzierten Modellen zu halten.

LG OLED CX9LA 55 Zoll mit HDMI 2.1

OLED-TVs zeichnen sich durch das enorme Farbspektrum und besonders tiefes Schwarz aus. Das bedeutet, dass Bilder besonders scharf und kontrastreich sind und auch bei wenig Licht gut aussehen. So eignen sie sich sowohl für Gaming am Tag, als auch spannende Filmabende in der Nacht.

Der Fernseher verfügt gleich über vier HDMI 2.1 Anschlüsse, die es möglich machen, Spiele in 120fps bei 4K Auflösung zu spielen – und das sogar mit geringem Input-Lag. VRR, HGiG und ALLM sind kein Problem, ebenso wie NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync. So steht einem flüssigen Spielerlebnis nichts im Weg.

Normalerweise kostet der TV satte 2.299,- Euro, aber mit 48% Rabatt im Sale bekommt ihr das Modell für 1.188,- Euro.

Weitere Gaming-Angebote

Wer schon eine Neue Konsole und einen passenden Fernseher hat oder noch darauf wartet, kann sich die Zeit stattdessen mit ein paar neuen Spielen vertreiben, denn auch hier gibt es reichlich Angebote.

Wer jetzt noch nichts gefunden hat, kann noch durch viele andere Angebote stöbern. Insbesondere zu beachten sind die Tagesangebote, die regelmäßig wechseln und stärker reduziert sind, als normal.

