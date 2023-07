4K-Grafikkarte zum Tiefstpreis und mit Bonus: Jetzt RX 6800 XT sichern und Starfield gratis abstauben!

Bei Mindfactory bekommt ihr jetzt die 4K-Grafikkarte Radeon RX 6800 XT zum neuen Tiefstpreis. Obendrauf gibt es Starfield komplett gratis!

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für 4K seid, solltet ihr euch diesen Deal nicht entgehen lassen: Bei Mindfactory bekommt ihr jetzt nämlich zu ausgewählten Modellen das im September erscheinende Mammut-Rollenspiel Starfield gratis dazu.

AMD Radeon RX 6800 XT jetzt im Angebot

Das Modell: Es handelt sich hier um die ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC mit 16GB Speicher. Das Custom Modell kommt mit RGB-Beleuchtung und drei leistungsstarken Lüftern, die euer System vor Überhitzung schützen.

Die Grafikkarte liegt bei der Performance in etwas auf dem Niveau der NVIDIA RTX 4070, eignet sich also für Gaming in 4K mit hohen FPS und maximalen Details. So lässt sich das SciFi-Epos Starfield gleich umso besser genießen!

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die Radeon RX 6800 XT aktuell nur 509€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Mindfactory bietet hier den besten Preis aller Zeiten für das Custom Modell. Bei anderen Anbietern zahlt ihr für die Grafikkarte zurzeit mit Versand mindestens 555,89€. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

GPU AMD Radeon RX 6800 XT Boost-Takt 2065-2310MHz Speicher 16GB GDDR6, 256bit, 16Gbps, 2000MHz, 512GB/​s DirectX Version 12 Ultimate Vulkan Version 1.3 Kühlung 3x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Abmessungen 330x140x56mm (LxBxH)

Starfield gratis dazu sichern

Aktuell läuft bei Mindfactory außerdem eine Aktion, bei der ihr euch beim Kauf bestimmter Produkte von AMD Bethesdas SciFi-Rollenspiel Starfield komplett gratis dazu sichern könnt. Die Aktion läuft bis zum 30. September. Um teilzunehmen, müsst ihr eines der Produkte kaufen und den Kauf dann auf der Aktionsseite registrieren. Dort findet ihr auch alle Infos und die Hardware, die zur Teilnahme berechtigt.

Mit der hier vorgestellten Radeon RX 6800 XT qualifiziert ihr euch sogar für die Premium-Edition von Starfield. Diese enthält folgende Inhalte:

Starfield–Hauptspiel

„Shattered Space“-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht)

„Constellation“-Skin-Paket

Bis zu 5 Tage Early Access

Zugriff auf „Starfield Digitales Artbook & Original-Soundtrack“

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Gaming-Angebote und Hardware-Aktionen. Wir stellen euch hier jeden Tag spannende Schnäppchen und fette Rabatte ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!