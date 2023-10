4K-Grafikkarte im Amazon-Angebot: Fast so stark wie die RTX 3090 – und das zum kleinen Preis

Sichert euch jetzt eine 4K-Grafikkarte für einen unschlagbaren Preis auf Amazon. Erlebt dabei eine unfassbare Leistung für wenig Geld.

Mit dieser Tech erhaltet ihr eine Gaming-Grafikkarte, die optimal für die 4K- oder QHD-Auflösung ist. Sie bietet 16GB GDDR6 und PCIe 4.0, wodurch ihr viel aus eurem System herausholen könnt. Zu der RTX 3090 muss man sagen, dass sie bei vielen Händlern immer noch kostspielig ist und nach der UVP 1500€ gekostet hatte. Hier erhaltet ihr fast dieselbe Qualität und bezahlt nur 659,90€.

Diese Aspekte sprechen für die 4K-Grafikkarte

Dieses Teil verfügt über 16GB GDDR6-Speicher, der eine rasante Datenverarbeitung ermöglicht und ein sauberes Spielerlebnis gewährleistet. Beweist euch im neuen Lords of the Fallen (2023) und profitiert von der grandiosen Grafikleistung.

Mit einem HDMI 2.1-Anschluss und drei DisplayPort 2.1-Anschlüssen bietet sie vielseitige Verbindungsmöglichkeiten. Schließt ruhig mehrere Monitore an, um gleichzeitig für mehrere Bereiche tätig zu sein.

Dank des Metall-Exoskeletts wird eine hohe strukturelle Steifigkeit gewährleistet, während die Entlüftungsöffnungen für eine verbesserte Wärmeableitung sorgen. Die hochwertige Verarbeitung sorgt obendrein für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Außerdem wird die GPU-Stromschiene durch Kondensatoren in Militärqualität, die für eine Betriebsdauer von 20.000 Stunden bei 105 °C ausgelegt sind, noch langlebiger für euch gemacht.

Mithilfe eines großzügig dimensionierten Kühlkörpers wird die Wärme der AMD Radeon RX 7700 XT GPU effizient aufgenommen und von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt. Selbst bei den aufwendigsten Titeln macht diese Tech nicht so schnell schlapp.

Zum Schluss muss man noch erwähnen, dass dies eine sehr preiswerte 4K-Grafikkarte ist, die aber in QHD wahrscheinlich noch mindestens fünf Jahre reichen würde, um Spiele in maximalen Details wiederzugeben. Für 4K sollte diese Investition zwar auch eine Weile reichen, aber in ein paar Jahren müsstet ihr euch auf ein paar Abstriche gefasst machen. Nur wer die teure 4090 sein eigenen nennt, kann womöglich noch ein paar Jahre mehr alles selbst in einer 4K-Auflösung mitsamt Raytracing noch eine lange Zeit stemmen.

Weitere tolle Angebote und Upgrades

Seid ihr auf der Jagd nach außergewöhnlichen technischen Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör? Dann ist unsere Deals-Übersichtsseite genau das, wonach ihr sucht! Hier findet ihr nicht nur fantastische Angebote und Sonderaktionen, sondern auch einige versteckte Schätze, die definitiv einen Blick wert sind. Verpasst nicht die Chance, euer Setup zu verstärken und dabei auch noch ordentlich Geld zu sparen.