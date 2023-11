4K-Gaming-TV für nur knapp über 300€ zu der Black Friday Woche bei Amazon

Dieser 4K-Gaming-TV beschert euch hohe Details für wenig Geld. Nutzt das starke Angebot bei Amazon und erlebt eine tolle Unterhaltung.

Ein guter Fernseher muss nicht immer über 1000€ kosten, um gute Bedingungen zu erfüllen. Der Fernseher von Hisense beschert euch eine beachtliche Größe von 50 Zoll, worauf ihr sämtliche Details in einer 4K-Auflösung mit stabilen 60Hz genießen könnt. Spart jetzt 17% und bezahlt nur 339€ statt 409,37€.

Darum ist dieser 4K-Gaming-TV eine gute Entscheidung

Mit einer Bildschirmgröße von 50 Zoll und einer 4K UHD-Auflösung liefert der Hisense-TV gestochen scharfe Bilder mit lebensechten Farben und feinen Details. Obendrein bekommt ihr eine stabile Aktualisierungsrate von 60Hz, was für die derzeitige Generation vollkommen ausreicht. Nur wenige Spiele können mit einer aktuellen Konsole in 120Hz wiedergegeben werden.

Dieser Fernseher unterstützt HDR (High Dynamic Range) und Dolby Vision, was zu einem erweiterten Kontrastumfang und einer verbesserten Farbwiedergabe führt. Dadurch werden dunkle Szenen detaillierter dargestellt und helle Bereiche leuchten intensiver. Taucht tiefer in die Welt eurer Lieblingsserien wie The Walking Dead oder Breaking Bad ein.

Er verfügt über einen Triple-Tuner für den Empfang von DVB-C/S/S2/T/T2 Signalen. Ihr könnt also eure Lieblingssender über Kabel, Satellit oder terrestrische Antenne empfangen, ohne zusätzliche Geräte anschließen zu müssen. Das spart nicht nur Platz, sondern auch Kosten.

Mit integriertem WiFi könnt ihr ganz einfach auf etliche Streaming-Dienste zugreifen und eure Lieblingsinhalte direkt auf dem Fernseher streamen. Er ist auch mit Bluetooth ausgestattet, sodass ihr kabellose Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen könnt, um ein immersives Klangerlebnis zu genießen.

Zusätzlich hat dieser Fernseher die integrierte Alexa-Funktion. Mit Alexa Built-In könnt ihr euren Fernseher per Sprachsteuerung bedienen und verschiedene Funktionen wie das Wechseln des Kanals, das Anpassen der Lautstärke oder das Starten von Apps steuern. Ihr könnt sogar andere Alexa-kompatible Geräte in euer Smart Home-System integrieren und den Fernseher darüber steuern.

Zum Schluss gibt es gute Neuigkeiten für Gamer. Mit dem vorhandenen Game Mode Plus schaltet der Fernseher mittels ALLM automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Ihr müsst also nicht lästige Konfigurationen an eurem 4K-TV vornehmen, um die optimale Einstellung manuell zu erzielen.

Ein Paradies für Tech-Liebhaber

