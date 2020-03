Noch bis zum 15. März kann beim Kauf von Video-Games auf Saturn.de ordentlich gespart werden. Qualifiziert ist das gesamte Sortiment an Spielen für PC, PlayStation 4 und Xbox One, während die Nintendo Switch leer ausgeht.

Große Auswahl: Für PC-Spieler sowie Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One steht das gesamte Sortiment bei der aktuellen 3-für-2-Aktion von Saturn.de zur Auswahl, also auch zahlreiche Top-Titel.

So funktioniert’s: Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen lediglich die drei Spiele der Wahl in den Warenkorb geklickt werden. Der Angebotspreis wird automatisch der Bestellung hinzugefügt.

Der Rabatt wird dann im letzten Schritt der Bestellung angezeigt. Das günstigste der drei ausgewählten Spiele gibt es dadurch kostenlos dazu.

Hier geht’s zur Aktion:

Die Aktion gilt nur für vorrätige beziehungsweise verfügbare Spiele. Je Online-Kauf können dabei maximal neun Titel in den Warenkorb gelegt werden, wobei im selben Warenkorb nur unterschiedliche Titel ausgewählt werden können.

Vorbestellerartikel, Guthabenkarten, Anwendersoftware, Bücher, Merchandise-Artikel und Prepaidkarten sind von der Aktion ausgenommen, ebenso wie die Coupon-Einlösung.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.