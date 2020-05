Noch bis einschließlich 31. Mai kann beim Kauf von drei Spielen bei Saturn.de ordentlich gespart werden. Qualifiziert sind ausgewählte Titel für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

So funktioniert’s: Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen lediglich die drei Spiele der Wahl aus der Übersicht in den Warenkorb geklickt werden. Der Angebotspreis wird automatisch der Bestellung hinzugefügt.

Der Rabatt wird dann im letzten Schritt der Bestellung angezeigt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Preis der drei Spiele auch wirklich den Rahmen der 79 Euro übersteigt.

Hier geht’s zur Aktion:

Die Aktion gilt nur für vorrätige beziehungsweise verfügbare Spiele, die im Rahmen der Aktion auf der Übersichtsseite qualifiziert sind. Nachfolgend listen wir einige Titel exemplarisch auf, die von der Aktion profitieren:

Spiele für den PC

Spiele für PlayStation 4

Spiele für Xbox One

Spiele für Nintendo Switch

Sämtliche Titel finden sich auf der Übersichtsseite bei Saturn:

