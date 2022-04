MediaMarkt hat heute wieder die beliebte 3-für-2-Aktion gestartet. Hier könnt ihr euch drei aktuelle Gaming-Highlights zum Preis von zwei sichern.

Die 3-für-2-Aktion von MediaMarkt ist immer wieder eine tolle Möglichkeit, beim Kauf von neuen Games ordentlich zu sparen. Die aktuelle Aktion, die noch knapp zwei Wochen läuft, bietet sogar brandaktuelle Highlights für PS5, Xbox Series X und PC. Legt einfach drei Aktionstitel in den Warenkorb, dann wird euch beim Check-Out der günstigste Preis abgezogen. Dadurch könnt ihr bis zu 69,99 Euro sparen! Hier das gesamte Sortiment:

3-für-2-Aktion: Elden Ring

Über kaum ein Spiel wird aktuell soviel gesprochen wie das beeindruckende Elden Ring. From Software hat hier seinem Namen als innovatives Entwicklerstudio alle Ehre gemacht und ein echtes Meisterwerk geschaffen. In Elden Ring werden die Stärken des Soulslike-Genres mit einer atemberaubenden Fantasy-Open-World verbunden. Must Play!

Elden Ring ist in drei Versionen Teil der 3-für-2-Aktion. Die PS4-Version kostet aktuell 64,99 Euro. Die Variante für die Xbox Series X|S wird für 59,99 Euro angeboten. Ebenso viel zahlt ihr euch für die Pc-Version:

Noch mehr Open-World: Horizon Forbidden West

Auch Horizon Forbidden West konnte die hohen Erwartungen erfüllen. Der Nachfolger des Überraschungshits Horizon Zero Dawn macht im Grunde alles etwas größer und besser als der Vorgänger. Erneut schlüpfen wir in die Rolle von Aloy, die sich in einer dystopischen Zukunft zurecht finden muss.

Das Highlight sind neben der wunderschönen Open-World vor allem die Roboter-Kreaturen, die Tieren und Dinosauriern ähneln und durch die Landschaft stapfen. Dadurch entsteht ein toller Mix aus Sci-Fi und Steinzeit. Auf der PS5 besonders beeindruckend!

Wilde Koop-Action: Tiny Tina Wonderlands

Tiny Tina hat es wirklich weit gebracht. Ursprünglich war die junge Dame mit dem explosiven Temperament eine beliebte Nebenfigur im Comic-Koop-Shooter Borderlands 2, bekam dann ihren eigenen DLC und jetzt sogar ein eigenständiges Spiel!

Darin lädt sie euch zu einer mehr oder weniger entspannten Runde Pen-and-Paper ein. Der Spielablauf ähnelt dem aus Borderlands dabei stark: Es geht um actionreiche Kämpfe und nahezu unendliche Mengen an Loot! Tiny Tina Wonderlands könnt ihr euch für Xbox Series X|S (74,99 Euro) und für PS5 sichern:

Weitere Titel der 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt

Die Auswahl ist dieses Mal wirklich gigantisch. Hier nur ein paar weitere Titel:

