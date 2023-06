Blitzschneller Speicher für PC und PS5: 2TB SSD jetzt zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot

Bei Amazon ist jetzt eine 2TB SSD von Crucial günstig wie nie im Angebot. Das schnelle Modell ist für den PC und die PS5 geeignet.

Rüstet jetzt den Speicher eures Gaming-PCs auf und schafft so ausreichend Platz für Diablo 4, Final Fantasy 16 oder Starfield. Amazon bietet euch aktuell eine richtig schnelle M.2-SSD günstig wie noch nie. Hier geht’s direkt zum Angebot:

Amazon: 2TB SSD im Angebot

Das kann das Modell: Es handelt sich hier um die Crucial P5 Plus mit 2TB Speicher. Die SSD setzt auf den weit verbreiteten M.2-Formfaktor und passt es in die allermeisten Systeme und kann auch für die PS5 verwendet werden. Mit bis zu 6.600 MB/​s lesend und 5.000 MB/s schreibend spielt das Modell oben mit und bietet euch hohe Geschwindigkeiten beim Speichern und Abrufen von Daten.

Das macht sich beim Spielen besonders bemerkbar, wenn ihr neue Gebiete betretet oder euren Spielstand sichert. Auch der Start eurer Titel kann durch eine schnelle Speicherkarte beschleunigt werden. Für Bethesdas Sci-Fi-Skyrim Starfield kommt ihr übrigens um das Upgrade überhaupt nicht herum. Das RPG setzt nämlich eine SSD voraus.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die Crucial P5 Plus mit 2TB aktuell nur noch 109,23€. Der Versand ist kostenlos.

Damit bietet Amazon den neuen Tiefstpreis für dieses Modell. Bisher war die SSD nie unter 118,77€ zu haben. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 131,24€. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Crucial P5 Plus im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 6.600 MB/​s Schreiben 5.000 MB/s SLC-Cached

Für PC & PS5 geeignet

Die Crucial P5 Plus passt wie angegossen in euren Gaming-PC und die PS5. Der Einbau ist ganz simpel und kann auch von Anfängern in wenigen Minuten durchgeführt werden. Wie das bei der PS5 funktioniert, erklärt Sony ausführlich in diesem Artikel.

Für die Nutzung mit der Konsole wird allerdings ein Modell mit Kühlkörper dringend empfohlen, um eure Hardware vor Überhitzung zu schützen. Die hier vorgestellte P5 Plus kommt ohne einen solchen Heatsink, den müsstet ihr euch also noch dazukaufen. Wir haben euch ein gutes Modell von be quiet! herausgesucht.

Am 11. und 12. Juli findet wieder der große Amazon Prime Day statt. Wir geben euch natürlich vor und während dem Event alle Infos und zeigen euch, wie ihr die größten Schnäppchen findet.

Die besten Hardware- und Gaming-Angebote findet ihr immer auf unserer Übersichtsseite. Hier stellen wir jeden Tag aktuelle Rabattaktionen und Sales für euch verglichen und geprüft vor. Schaut doch mal vorbei!