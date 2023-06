Nicht genug Platz für Diablo 4? Diese schnelle SSD mit 2TB ist jetzt bei Amazon günstig wie nie

Schnappt euch bei Amazon eine 2TB SSD von Western Digital im Tiefstpreis-Angebot und verpasst eurem Gaming-PC ein Speicher-Upgrade.

Neue Spiele wie Diablo 4 benötigen teilweise riesige Mengen Speicherplatz auf eurer Festplatte. Bei Amazon könnt ihr jetzt vorsorgen und euch eine blitzschnelle SSD mit 2TB zum neuen Tiefstpreis im Angebot sichern.

Amazon: 2TB SSD im Angebot

Darum lohnt es sich: Die WD_BLACK SN770 mit 2TB bietet euch ein umfangreiches und einfaches Upgrade für euren Gaming-PC. Mit 5150MB/​s lesend und 4850MB/s schreibend bietet die SSD hohe Geschwindigkeiten, was für angenehm kurze Ladezeiten sorgt.

2TB Speicher mögen auf den ersten Blick viel erscheinen, die sind aber schneller gefüllt als es einem lieb sein kann. Blizzards neuer ARPG-Hit Diablo 4 setzt alleine schon 90 GB freien Speicher voraus und Ende Juni steht auch noch der Steam Summer Sale an. Nutzt also das Angebot und sorgt jetzt für vollgepackte Zeiten vor.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die WD_BLACK SN770 mit 2TB aktuell nur 99,90€. Der Versand ist dabei komplett gratis.

So günstig wie jetzt war die SSD bisher noch nie zu haben. Amazon unterbietet hier den alten Tiefstpreis von 109,40€ deutlich und lässt auch die gesamte Konkurrenz alt aussehen. Mit Versand findet ihr die Festplatte zurzeit sonst nirgends unter 114,88€. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt 2 TB SSD-Speicher im Angebot!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 5150MB/​s Schreiben 4850MB/s SLC-Cached Herstellergarantie fünf Jahre

Dank des einheitlichen Formfaktors passt die SSD in so ziemlich jedes modernere System. Der Einbau ist dabei ebenfalls simpel und in wenigen Minuten auch von Anfängern zu erledigen.

Bei der Suche nach den besten Angeboten für Games und Hardware ist unsere Übersicht eine große Hilfe. Hier stellen wir nämlich jeden Tag spannende Schnäppchen und viele verschiedene Aktionen ausführlich und verglichen für euch vor. Schaut mal vorbei!