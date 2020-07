Bei Mediamarkt.de können Vorbesteller aktuell die kommenden Sportspiel-Highlights NBA 2K21, WWE 2K Battlegrounds und PGA Tour 2K21 im Doppelpack zum Preis von einem sichern.

Spätsommer und Frühherbst werden für Fans von Golf-, Basketball- und Wrestlingspielen interessant, denn mit PGA Tour 2K21 am 21. Ausgust, NBA 2K21 am 4. September und WWE 2K Battlegrounds am 18. September erscheinen die nächsten Ableger beliebter Spielreihen von 2K Games für PC und Konsolen.

Das Angebot: Mediamarkt.de bietet bis zum 31. Juli die Konsolenversionen der Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Vorbestellen im Doppelpack zum halben Preis an. Im Falle von NBA 2K21 auch für die kommenden Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X.

Dabei sind allerdings weder die Plattformen noch die Spiele im Rahmen der Aktion untereinander kombinierbar. Demenstprechend lassen sich beispielsweise nicht PS4- und PS5-Version oder NBA 2K21 mit WWE 2K Battlegrounds zusammen vergünstigt abstauben.

Dennoch: Wer die Anschaffung eines der Spiele eh gemeinsam mit einem Freund plant oder ein Exemplar weiterverkauft, kann hier ordentlich sparen. Die Lieferung erfolgt wie üblich zum Veröffentlichungsdatum.

Zur Aktion bei Mediamarkt.de

So funktioniert’s: Um zwei Spiele zum Preis von einem zu erhalten, muss das gewünschte Spiel zweimal in den Warenkorb gelegt werden oder die Anzahl im Warenkorb von 1 auf 2 erhöht werden. Der Preisabzug als Rabatt geschieht dann im Warenkorb automatisch.

Hier geht’s zum Angebot:

NBA 2K21-Käufer müssen entscheiden: Zu beachten ist, dass bei NBA 2K21 im Gegensatz zu manch anderem Titel kein kostenloses Upgrade oder Abwärtskompatiblität zwischen alten und neuen Konsolen angedacht ist.

Stattdessen muss vorab zwischen aktueller und neuer Konsolengeneration entschieden werden oder man schafft die rund 100 Euro teure „Mamba Forever Edition“ für PlayStation und Xbox mit Doppelzugang und weiteren Content-Dreingaben an, die jedoch nicht Teil der hiesigen Aktion ist.

Das bieten die anderen Spiele: Einen Ausblick auf WWE 2K Battlegrounds und PGA Tour 2K21 liefern die folgenden beiden Videos.

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Mediamarkt.de im Rahmen der „Woche der Freundschaft“ auch noch andere Angebote im Doppel zum Preis von einem, darunter Fernseher, Beamer und mehr:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.