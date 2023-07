Für nur 43€ könnt ihr euch gerade eine schnelle Samsung SSD mit 1TB für euren Gaming-PC sichern

Bei Amazon könnt ihr jetzt ein richtiges Schnäppchen ergattern: Sichert euch die Samsung 970 EVO Plus SSD mit 1TB jetzt günstig im Angebot.

2023 ist ein fantastisches Jahr, um eurem Gaming-PC ein High-Speed-Speicherupgrade zu verpassen. SSDs sind seit Monaten richtig günstig und gut verfügbar. Bei Amazon findet ihr jetzt schon vor dem Prime Day ein Modell von Samsung mit 1TB im Tiefstpreis-Angebot:

Amazon: 1TB SSD von Samsung im Angebot

Das Modell: Mit bis zu 3500MB/​s lesend und 3300MB/s schreibend liegt die Samsung 970 EVO Plus bei der Geschwindigkeit zwar etwas unter den absoluten Top-Modellen, besonders im Vergleich zu einer herkömmlichen Festplatte bietet sie dennoch einen Unterschied wie Tag und Nacht.

Eure Daten werden deutlich schneller geladen, gleichzeitig arbeiten SSDs auch noch deutlich leiser. In aktuellen Titeln wie Diablo 4 könnt ihr den Unterschied ganz klar spüren, das kommende Starfield von Bethesda setzt sogar eine SSD voraus, um die vielen Planeten ohne große Unterbrechungen laden zu können.

Das Angebot: Bei Amazon kostet die Samsung 970 EVO Plus aktuell nur noch 42,99€. Der Versand ist außerdem komplett gratis.

In Anbetracht der UVP, die bei 99,90€ liegt, ist der Preis natürlich extrem gut. Aber auch im Vergleich zur Konkurrenz bietet Amazon das beste Angebot. Bei anderen Anbietern zahlt ihr so zurzeit mindestens 44,90€.

Der alte Tiefstpreis in Höhe von 44€ wurde erst Anfang letzter Woche ebenfalls von Amazon aufgestellt, da war die SSD dann innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Bei Interesse solltet ihr also schnellstmöglich zuschlagen. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 3500MB/​s Schreiben 3300MB/s SLC-Cached

Der Amazon Prime Day 2023

Mit dem Amazon Prime Day 2023 erwartet uns in wenigen Tagen eine der größten Schnäppchenaktionen des Jahres. Am 11. und 12. Juli gibt es wieder tausende Angebote aus allen Kategorien. In unserem Prime Day Hub findet ihr alle Infos und die besten Deals, sobald die Aktion gestartet ist.

Noch mehr spannenden Gaming- und Hardware-Angebote findet ihr außerdem immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag aktuelle Aktionen und Schnäppchen vor. Schaut doch mal vorbei!