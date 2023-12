Nie wieder Speicher-Probleme: Diese Festplatte hat sagenhafte 18TB Speicher und ist bei Amazon gerade günstig im Angebot

Mit der externen Festplatte aus dem Amazon-Angebot geht euch nie der Speicher aus. Die HDD kommt nämlich mit sagenhaften 18TB Speicher!

Egal, ob ihr alle Fotos und Videos aus den letzten 30 Jahren, all eure Daten, eure Steam-Bibliothek oder Musik, die mehrere Jahre durchlaufen könnte, speichern möchtet, hat Amazon gerade die passende externe Festplatte dafür im Angebot. Das Modell von Western Digital sieht schick aus und kostet euch umgerechnet nur etwas mehr als 17€ pro Terabyte.

Amazon: Festplatte mit 18TB im Angebot

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die externe Festplatte von Western Digital aktuell nur 310,99€. Der Versand ist gratis.

Dabei handelt es sich um den aktuellen Bestpreis für das Modell mit 18TB. Bei anderen Anbietern werden zurzeit mindestens 343,99€ fällig.

Die Festplatte macht auf dem Schreibtisch eine gute Figur.

Für wen ist die Festplatte geeignet? Die Festplatte eignet sich vor allem, wenn ihr auf eurem PC mal ordentlich Platz schaffen wollt oder regelmäßige Backups geplant habt. Die Festplatte sieht schick aus und bietet ausreichend Platz für eure Daten, Fotos und Videos. Auch Spiele, die nicht zwingend eine SSD voraussetzen, sind hier gut aufgehoben.

Die Datenübertragungsrate ist mit etwa 140 MB pro Sekunde für eine externe Festplatte absolut in Ordnung. Mit modernen SSDs können HDDs natürlich nicht mithalten. Dafür bieten sie deutlich mehr Speicher für weniger Geld. Welche Technologie am Ende am besten geeignet ist, hängt von der jeweiligen Nutzung ab.

Pfeilschnelle Alternative: SSD mit 4TB

Bei Amazon werdet ihr natürlich auch fündig, wenn ihr nach einer deutlich schnelleren SSD sucht. Die Crucial P3 Plus ist beispielsweise gerade in der 4TB-Ausführung vergleichsweise günstig zu haben. Mit Übertragungsraten von bis zu 4800MB/​s lesend und 4100MB/s schreibend ist die natürlich deutlich besser für Spiele zu gebrauchen.

Die SSD kostet bei Amazon aktuell 216,48€ inklusive Versand. Auch hier bietet Amazon aktuell den mit Abstand besten Preis. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 227,98€.

In unserer MeinMMO Deal-Übersicht findet ihr noch jede Menge weitere Angebote, Rabatt-Aktionen und Neuerscheinungen. Wir stellen hier jeden Tag spannende Deals und neue Produkte ausführlich vor. Schaut doch mal rein!