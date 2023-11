Starker 165Hz-Monitor jetzt vor dem Black Friday bei Amazon im Angebot

Mit diesem 165Hz-Monitor seid ihr nach der Preis-Leistung ganz vorn dabei. Jetzt das Angebot von Amazon nutzen und in neue Welten eintauchen.

Dieser Bildschirm von CRUA ist nicht zu verachten. Er bietet euch mit DP 144/165Hz und in HDMI bis zu 120Hz. Obendrein hat er ein gekrümmtes Display mit einem Radius von 2800R, wodurch eure kommenden Erlebnisse noch immersiver wirken. Spart jetzt 15% und bezahlt nur 117,99€ statt 139€.

Darum ist dieser 165Hz-Monitor eine gute Wahl

Dieser Monitor beschert euch nicht nur ein visuelles Vergnügen, sondern ist auch ein Meister bezüglich der Farbwiedergabe. Mit einer Abdeckung von 99% des sRGB-Farbraums stellt er sicher, dass jede einzelne Farbe lebendig und realistisch für euch dargestellt wird. Besondere Fantasywelten wie in Baldur’s Gate 3 oder The Witcher 3 kommen gut zur Geltung. Aber auch actionreiche Shooter wie das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 werden hierbei wunderbar für euch wiedergegeben.

Dank der FreeSync-Technologie könnt ihr euch auf flüssige und ruckelfreie Bilder verlassen. Diese Funktion synchronisiert die Bildwiederholungsrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte, um Tearing und Stottern verschwinden zu lassen. Konzentriert euch ohne Störungen auf eure Abenteuer und vergesst einige Zeit alles um euch herum, um Stress abzubauen.

Wenn ihr den DP-Anschluss benutzt, könnt ihr auf bis zu 165Hz zurückgreifen. Selbst in HDMI erhaltet ihr noch bis zu 120Hz, um tolle Gaming-Momente zu erzielen. Nutzt die rasante Bildwiederholungsrate, um in Spielen wie Legaue of Legends oder Rainbow Six Siege das Geschehen zu dominieren. Zusätzlich besitzt dieser Monitor nur eine Reaktionszeit von 1ms, was die Leistung im Hinblick auf Schnelligkeit abrundet.

Optimale Übersicht für ein Upgrade

