PSN Guthaben 15% günstiger bei Amazon: Holt euch jedes Spiel im Playstation Store mit Rabatt

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt 25, 50 und 100€ PSN Guthaben mit 15% Rabatt sichern. Es steht zwar FIFA drauf, kann aber frei genutzt werden.

Amazon hat eine neue Aktion zur Feier des Team of the Year in FIFA Ultimate Team gestartet, von der ihr aber auch profitieren könnt, wenn ihr euch nicht für das Spiel interessiert. Ihr könnt euch nämlich PSN Guthaben in der Höhe von 25, 50 oder 100€ mit 15% Rabatt sichern.

Amazon: PSN Guthaben im Angebot

Alle Details: Das Angebot ist nur für deutsche PSN-Konten gültig. Der jeweilige Code wird direkt nach dem Kauf von Amazon per Mail versandt, sodass ihr das Guthaben in wenigen Minuten nutzen könnt. Dazu müsst ihr den Code einfach über eure PS4 oder PS5 oder über die PS App einlösen.

Nicht nur für FIFA: Bei dem Angebot steht zwar drauf, dass es sich besonders gut zum Kauf von FIFA Points eignet, ihr könnt mit dem Guthaben aber kaufen, was ihr wollt. Lasst euch da nicht irritieren, letztlich handelt es sich einfach um “normales” PSN Guthaben. Auf alle drei Beträge bekommt ihr aktuell bei Amazon 15% Rabatt. Hier kommt ihr direkt zu den jeweiligen Karten:

Wenn ihr euch also direkt für die Option mit 100€ entscheidet, spart ihr knapp 15 Euro und könnt ordentlich shoppen.

Weitere Deals

Eine spannende Aktion gibt es gerade auch bei MediaMarkt. Im Zuge der Samsung Galaxy Week bekommt ihr hier nämlich beim Kauf eines Galaxy Tab S8+ eine Galaxy Watch gratis dazu. Alle Infos:

Wenn ihr euch jetzt das Galaxy Tab S8+ holt, gibt’s eine Samsung Smartwatch umsonst

Noch mehr gute Deals stellen wir euch in unserer Übersicht vor. Jeden Tag suchen wir hier für euch nach den besten Angebote und Aktionen, sodass ihr immer wisst, wo ihr wirklich sparen könnt.